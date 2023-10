Bliźniaczki syjamskie z ZSRR. Masza i Dasza zostały okaleczone przez lekarzy

W wieku 14 lat Maszę i Daszę skierowano do domu dziecka dla niepełnosprawnych. Wtedy też o ich istnieniu dowiedziały się zachodnie media. Do instytucji zaczęli przyjeżdżać zagraniczni dziennikarze. Na spotkania z prasą dziewczynki ubierano w ładne spodenki i kolorowe koszulki. "To wszystko było kłamstwem" – opowiadały później siostry. "Na co dzień nosiłyśmy sprane pasiaste piżamy. Nie miałyśmy nawet majtek". Zagraniczni goście wielokrotnie proponowali dyrekcji domu dziecka, że zabiorą dziewczynki na Zachód. W odpowiedzi słyszeli: "Związek Radziecki nie handluje swoimi obywatelami!". W efekcie Masza i Dasza do końca życia tułały się po ośrodkach opieki społecznej.