Ernestyna Potowska-Rose

Bulwersowało ją, że w małżeństwie maż ma obowiązek dbać o żonę: "Dlaczego więc dobro i szczęście jednej osoby powierza się drugiemu człowiekowi?". Co więcej, panna młoda wnosiła do małżeństwa posag, ale z chwilą zawarcia małżeństwa traciła do niego prawo na rzecz męża. Oznaczało to pełną zależność żony i jej faktyczne ubezwłasnowolnienie. Ernestyna i kilku prawników rozpoczęli walkę o to, by panie miały dostęp do własnych pieniędzy. Działania zakończyły się sukcesem po przyjęciu stosownej ustawy.