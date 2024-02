Kim były fabrykantki aniołków?

Wyroki sądów

W samej Warszawie gazety regularnie pisały o podobnych przypadkach, jednak mieszkańcy z czasem stawali się coraz bardziej obojętni wobec tematu. A jeśli policja udowodniła już, że jakaś kobieta prowadziła podobną działalność, sądy podchodziły do sprawy raczej łagodnie. Pierwszy wyrok Szyferskiej to cztery miesiące więzienia i przymus odprawienia kościelnej pokuty. Karę ostatecznie wydłużono do 2,5 roku, bo kobieta nie stawiła się na własnej rozprawie apelacyjnej. Jedyną winą, jaką ostatecznie jej przypisano, było niedostateczne kontrolowanie Szymczakowej, formalnie przez nią zatrudnionej.