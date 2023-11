Najgorsze i najlepsze produkty z Biedronki. Ranking dietetyczki

Było o słabej jakości płatkach śniadaniowych, to będzie też o musli z przeciwnego bieguna. Musli banan i kruszone kakao od firmy Inna Bajka, dostępne w Biedronce, to przykład na to, jak powinna wyglądać idealna mieszanka śniadaniowa. W składzie same naturalne składniki, brak dodatku cukru, a do tego świetna wartość odżywcza - w tym aż 7 g błonnika i solidna dawka magnezu oraz żelaza (które pochodzą z naturalnych składników, a nie ze wzbogacania!). To naprawdę świetny dodatek do zdrowego śniadania i dowód na to, że sklepowe musli może mieć fantastyczną jakość.