Najgorsze lody z Biedronki. Dietetyk przestrzega

Marletto Strawberry Lava to lody z białą czekoladą i sorbetem truskawkowym, będące produktem marki własnej Biedronki. I choć kuszą ciekawą nazwą i oryginalnym wyglądem, ich skład i wartość odżywcza pozostawiają wiele do życzenia. Jedna porcja takich lodów zawiera aż 230 kcal, więc naprawdę dużo - zwłaszcza że w tej wartości odżywczej aż 27 g (czyli 5,5 łyżeczki) stanowią cukry. To oznacza, że jeden lód Marletto Strawberry Lava dostarcza ponad połowę maksymalnej dziennej dawki cukru zalecanej przez WHO dla osoby na diecie 2000 kcal (WHO zaleca, by w diecie 2000 kcal znalazło się nie więcej niż 10 łyżeczek cukru, a najlepiej by było ich jeszcze mniej - poniżej 5).