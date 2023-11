Najgorsze i najlepsze produkty z Lidla. Oto co je zdradzi

Jogurt grecki to świetny wybór na diecie - zawiera żywe kultury bakterii, a do tego mnóstwo wapnia i pełnowartościowego białka. Niestety - dostępne w Lidlu smakowe jogurty greckie marki Pilos są antytezą zdrowej przekąski. Dlaczego? Pod lupę weźmy jogurt grecki o smaku wiśniowym. Na drugim miejscu w składzie mamy tu cukier (jest go więcej niż samych wiśni). Dalej jest jeszcze sok wiśniowy z zagęszczonego soku, czyli kolejne źródło cukru. Niby to cukier z owoców, a jednak WHO klasyfikuje soki i soki zagęszczone jako źródło szkodliwych dla zdrowia cukrów wolnych. Dużo lepiej postawić na naturalny jogurt grecki i dodać do niego świeże owoce samodzielnie.