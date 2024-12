Mają "głównego partnera", ale sypiają z innymi. O co chodzi poliamorystom?

Kobiety miały wówczas ograniczone prawa, a ich status społeczny często opierał się na relacjach z mężczyznami. Z czasem wszystko się zmieniło. Dziś, w obliczu zmieniających się norm społecznych i rosnącej równości, poligamia ponownie zyskuje na popularności, co skłania nas do ponownego przemyślenia jej znaczenia i kontekstu.

Marleną Ewą Kazoń, psycholożka par: Psychologia patrzy na poliamorię jako jedną z form relacji międzyludzkich, która odzwierciedla różnorodność potrzeb emocjonalnych i romantycznych. Nie jest uznawana za coś patologicznego, pod warunkiem że opiera się na wzajemnej zgodzie, komunikacji i świadomym wyborze wszystkich zaangażowanych osób. Kluczowe jest to, aby relacja była zdrowa emocjonalnie i nie opierała się na manipulacji czy presji.

Układ otwarty i poliamoria to dwa podejścia do relacji międzyludzkich, które różnią się od tradycyjnego modelu monogamicznego. W układzie otwartym dwoje ludzi decyduje się być razem, ale ustalają, że relacja ta nie musi być wyłącznie seksualna. Oznacza to, że oboje mogą angażować się w intymne kontakty z innymi osobami, ale pozostają sobie wierni na poziomie emocjonalnym lub partnerskim. Taki układ opiera się na wzajemnej zgodzie, szczerej komunikacji i jasno określonych zasadach. Partnerzy często rozmawiają o swoich granicach, potrzebach i oczekiwaniach, aby uniknąć nieporozumień. Układ otwarty nie oznacza, że relacja jest mniej poważna – wręcz przeciwnie, wymaga dużej dojrzałości i zaufania.