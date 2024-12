Jest już w nowym związku? Powiedziała wprost

Katarzyna Bosacka ma za sobą niełatwe miesiące. Jej rozstanie z mężem stało się tematem niezwykle często poruszanym w mediach. Dziennikarce nie było łatwo, teraz jednak coraz częściej się otwiera, nawiązując do tego, co przeżyła. Na zapytanie o to, czy zeszłaby się z byłym mężem, odpowiedziała wprost. Obecnie wszystko wydaje się iść dobrym torem. Bosacka, korzystając z okazji, zwróciła się do kobiet, które znalazły się w podobnej do niej sytuacji.