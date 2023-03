Pracują od świtu do nocy. Mało się mówi, że ten nałóg może zabić

Pracoholizm powoduje, że praca przestaje być efektywna. Dochodzi do tego, czego ten pracoholik najbardziej się obawiał, czyli że przestaje się wyrabiać. To jest najbardziej krytyczny moment, który dla osoby chorej jest szansą. Bo albo uda się jej zobaczyć, co się z nią dzieje, szukać pomocy i coś z tym zrobić, albo problem się nasila, bo pracoholik jeszcze bardziej się stara, co w efekcie staje się przyczyną zawału serca. W ostateczności może dojść do śmierci – niektóre osoby zapracowują się na śmierć.