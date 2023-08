Smarowidła na kanapki. Które jest najlepsze?

Co by nie mówić o ketchupie to nadaje on niepowtarzalny smak kanapkom. Warto jednak zaznaczyć, że świat nas obdarował jeszcze innymi, bardziej naturalnymi i mniej przetworzonymi sosami pomidorowymi, takimi jak koncentrat czy przecier pomidorowy. Zachęcamy, aby nie ograniczać się tylko do ketchupu, ale również zaznajomić się z wymienionymi pomidorowymi alternatywami.