Chciała skromne wesele. "Ostatecznie bawiła się cała wioska"

Czasy się zmieniają, ale… wesele to przecież wesele

Wiele par, a zwłaszcza rodziców, którzy wesela często finansują, żartuje sobie, że powinno się je wliczać w koszty działalności gospodarczej, odliczać od dochodu lub zawalczyć o ulgę od podatku. Nawet najskromniejsze kosztuje dziś w Polsce ok. 30 tysięcy. Najskromniejsze z miesiąca na miesiąc rośnie nie tyle w przepych, co w koszty. - Jeśli państwo młodzi z góry nie wyznaczą budżetu nie do przekroczenia - mówi Anna Machnowska, ekspertka portalu-katalogu PlanujemyWesele.pl - gwarantuję, że przekroczą go znacząco. Zwiększając liczbę gości. Zwiększając liczbę dań. Zamawiając zespół, nie DJ-a z niższej półki. Kupując sukienkę jednak z katalogu, nie z drugiej ręki do przeróbek. Powodów do wydatków "w dobrej wierze" jest mnóstwo. A pojawią się jeszcze nieprzewidziane - zapowiada. Co więc to znaczy? Skazani jesteśmy na "zastaw się"?