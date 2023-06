Przypadkiem usłyszała słowa brata. Rozpłakała się na weselu

- Innym trikiem jest zaproszenie takiej osoby do tańca lub danie sygnału DJ-owi, że czas zaordynować jakiś rodzaj rozrywki angażującej biesiadników przy stole. Ostatecznie umówić się z nim na zagłuszanie - czyli jeden utwór zagrany tak głośno, by nie było słychać, co kto mówi. Wprawdzie to rozwiązanie nie gwarantuje skuteczności, ale daje czas na podjęcie innych kroków. Przede wszystkim jednak bardzo zachęcam do przewidywania takich sytuacji i ustalenia z zaufanymi gośćmi lub obsługą, co zrobić, jeśli do nich dojdzie - podkreśla ekspertka portalu-katalogu ślubnego PlanujemyWesele.pl.