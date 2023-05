Zobaczyli, jak zdradza męża. Weselnicy dostali zdjęcia

Ten pan młody znalazł idealny sposób, by zemścić się na niewiernej narzeczonej. Kobieta nie dość, że przyprawiła mu "rogi", to jeszcze zrobiła to z jego najlepszym przyjacielem, który miał być jego drużbą. Pomysł, na jaki wpadł, zrobił prawdziwą furorę w sieci, jednak z całą pewnością nie każdy by się na to odważył.