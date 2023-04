Zerwała zaręczyny tuż przed ślubem. "Zobaczyłam jakim jest maminsynkiem"

Czerwona lampka

Wydawać by się mogło, że to mężczyźni wycofują się częściej. Zwykle mniej zaangażowani w przygotowania, kiedy widzą nagle te piętrzące się sprawy, decyzje, które same się nie podejmą, zaangażowanie teściów, rodziców, ciotek i wujków… Podobno to dla nich powód do paniki i wycofania. Pewnie tak, ale nie ostatecznego: wycofując się z decyzyjności, dyskretnie przerzucają ciężary na zdeterminowane partnerki. Ale, o dziwo, to kobiety częściej decydują się na zerwanie przed ślubem.