Zwaśnione rodziny na weselu. Młodzi wykazali się sprytem

- Wióry leciały, odżyły jakieś dawne żale i pretensje, bardzo z tego powodu cierpiałem. Obaj bracia są starsi ode mnie, byli i są dla mnie ważni. Przestały być możliwe wspólne święta, spotykanie się osobno stało się bardziej męczące niż cały ten konflikt - opowiada Eryk. - Sporo czasu minęło, aż i we mnie pojawiła się złość, a z niej decyzja: traćcie sobie życie na urazy nie wiadomo o co, my chcemy się pobrać, a wy mi tego nie zepsujecie! I był to świetny ruch – podkreśla.