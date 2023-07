Seks mógłby dla niej nie istnieć. Czy jest aseksualna?

Główna oznaka aseksualności to nieodczuwanie satysfakcji z kontaktów seksualnych. Co nie musi oznaczać braku chęci uprawiania seksu. To dość złożona kwestia, zależna od indywidualnych preferencji. Mogą czuć pociąg seksualny jednocześnie nie mieć chęci do podejmowania fizycznej aktywności. Nie chcą, bądź nie mają ochoty szukać partnera, być atrakcyjnym czy chcieć wejść w jakąś bliską relację.