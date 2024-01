Letnie spodnie zimą? Trend, który podbija serca fashionistek na Tik Toku

Jednak na tym nie koniec, ponieważ do grupy piżamowych elementów stylizacji, które dobrze będą wyglądać zimą, z całą pewnością należą piżamowe koszule, które można potraktować jako luźne bluzki i zestawiać je ze spódnicami lub ze spodniami. Zawiąż je w pasie nonszalancko lub puść luźno. Te z pań, które nie boją się eksperymentować z modą, śmiało mogą w piżamowym komplecie wyjść na ulicę. Oversizowy zestaw latem połączyłabyś z finezyjnymi pantofelkami, a co dopasować do niego zimą? Choć możesz poczuć się zaskoczona, spróbuj wyjść poza strefę komfortu i wybierz zimowe, ocieplane buty w stylu UGG. Jedna nogawka może wchodzić do buta, a druga może na niego opadać. Niech całość będzie sprawiała wrażenie, że dopiero co wyskoczyłaś z łóżka, a przecież dobrze wiemy, że to przemyślana stylizacja. Kto wie, ten wie!