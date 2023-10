Ludzie myślą, że to zabawa. Prawda wielu zdziwi

• Gdzie mój opiekun? Czy Wasz pies podczas szalonej gonitwy z drugim psem zerka co jakąś chwilę w Waszą stronę, czy zatraca się całkowicie w interakcji z psim kolegą? Orientacja na opiekuna to ważny element zabawy. Co mamy tutaj na myśli? Pies podczas gonitwy czy zapasów powinien co jakiś czas zerknąć, gdzie jest jego opiekun, czy nadal stoi w tym samym miejscu i czy jest gotowy wesprzeć go, gdy zajdzie taka potrzeba. Zatracenie się w zabawie może świadczyć o silnej potrzebie pokazania drugiemu psu, kto jest lepszy, czyli wchodzimy na sferę rywalizacji/demonstracji.