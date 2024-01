Chłopski zabobon miał opłakane skutki. Ludzie tracili cały dobytek

W jednej chwili wybiegliśmy wszyscy na dwór. We wsi, pomimo szumu ulewy, słychać złowrogi okrzyk: gore! Z chat wybiegają ludzie wylęknieni, krzyk, lament… Do ratunku jednak nie idzie nikt, bo to ogień "niebieski", ratować grzech… Skupili się dokoła płonącej chaty. Biegają, za głowy się chwytają, płaczą.