Egzekucja Elżbiety Zahorskiej. Zabita przez Niemców, bo ośmieliła się zerwać plakat

Jako że władze okupacyjne wystawiły za nią list gończy rodzice starali się załatwić Elżbiecie nowe dokumenty. Próbowali również przerzucić ją na Zachód. Jednocześnie – jak podkreśla Mariusz Nowik – matka "prosiła córkę, by nie wplątywała się w kłopoty, błagała, by na siebie uważała". Mimo zaklinań Elżbieta nie była w stanie patrzeć obojętnie na to, co w Warszawie robił okupant.