Mesalina. Najbardziej bezwzględna cesarzowa starożytnego Rzymu

Chyba jedynym, który oparł się zbrodniczym zapędom cesarzowej, był mały Neron. Obawiając się, że stanowi on konkurencję na drodze do tronu dla jej syna, Brytanika, nasłała na niego zabójców, by udusili chłopca w czasie snu. Uratowała go opaska wykonana ze skóry węża, którą napastnicy wzięli za żywe zwierzę i uciekli w popłochu.