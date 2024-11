Nieślubne dzieci Elżbiety I Tudor. Czy sławna "królowa dziewica" ukrywała ciąże i synów?

Czy jednak dzieło sztuki faktycznie stanowi rzetelną poszlakę w śledztwie na temat domniemanego potomstwa "królowej dziewicy"? I co to wszystko ma wspólnego z Szekspirem?

Zdaniem Paula Streiza, autora opublikowanej w 2001 roku książki "Oxford: Son of Queen Elizabeth I", na podstawie której wysnuto tzw. "drugą teorię o księciu Tudorze", Dudley i jego królewska małżonka doczekali się… całej gromadki dzieci! Poza Baconem i Devereux mieli to być Elizabeth Leighton, Mary Sidney oraz Robert Cecil.

Samo w sobie może nie byłoby to aż tak poruszające, gdyby nie fakt, że również de Vere miał być potomkiem królowej… tym razem z romansu z Tomaszem Symourem. Oznaczałoby to ni mniej, ni więcej tylko, że Henry Wriothesley był owocem kazirodczego związku.

Swoje rewelacje Streiz w dużej mierze oparł na "pierwszej teorii o księciu Tudorze" autorstwa Percy’ego Allena. W wydanej w 1934 roku książce "Anne Cecil, Elizabeth and Oxford" postawił on tezę, że władczyni i Oksford (czyli de Vere) mieli nieślubnego potomka, niejakiego Williama Hughesa, który został aktorem i pod pseudonimem William Shakespeare dzielił się swym talentem na scenie.

Hipotezę o istnieniu potomka władczyni, który zarazem był jednym z najsłynniejszych poetów w dziejach, opisywali jeszcze m.in. Charlton i Dorothy Ogbornowie w książce "This Star of England" z 1952 roku oraz "Elisabeth Sears" w opublikowanej w 1990 roku pracy "Shakespeare and the Tudor Rose".