Śmierć Dagny Przybyszewskiej. Czy zamordowano ją, by nie przeszkadzała mężowi w pijaństwie i romansach?

Żałoba nie przeszkodziła mu w tym, by już wkrótce przyjąć pod swój dach (a raczej do kolejnego wynajmowanego mieszkania) Jadwigę Kasprowiczową, z którą od pewnego czasu łączył go płomienny romans. Jednocześnie przez cały czas był w relacji z Anielą Pająkówną, która urodziła mu córkę (nigdy nie dołożył się do utrzymania dziewczynki).