Tak francuskie prostytutki pomagały walczyć z okupantem. Po wojnie spotkał je straszny los

Burdelmama udostępniła Hall oraz jej ludziom pokoje w swoim przybytku oraz trzy mieszkania. Co więcej, to właśnie do niej kierowało się "wielu agentów SOE przejeżdżających przez Lyon, Żydów uciekających ze strefy okupowanej, Polaków jadących walczyć i zbiegów zmierzających na południe, do Hiszpanii".