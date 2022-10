Są inwestycją na lata. Cichopek i Wendzikowska w jesiennych sukienkach, które nigdy nie wyjdą z mody

Dzianinowa sukienka to absolutny must have na jesień i zimę bez względu na obowiązujące sezonowo trendy. Dostępne na rynku modele są najczęściej wykonane z bawełny lub akrylu, które charakteryzują się wytrzymałością. Można również kupić te wełniane, które jak żadne inne zapewnią ciepło. Najdroższe będą z pewnością te kaszmirowe, gwarantujące niebywałą miękkość.