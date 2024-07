Zajadaj się nimi w sezonie. Cukrzycy powinni sięgać jak najczęściej

Kwiaty cukinii to prawdziwa skarbnica witamin, minerałów i antyoksydantów . Zawierają m.in. witaminę C, witaminy z grupy B, potas, wapń oraz sterole roślinne, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu. Dodatkowo są niskokaloryczne i lekkostrawne , dzięki czemu doskonale sprawdzają się w diecie osób odchudzających się lub zmagających się z problemami trawiennymi.

Kwiaty cukinii to zawierają przeciwutleniacze, takie jak beta-karoten i luteina , które skutecznie chronią nasze komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. To z kolei zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób przewlekłych oraz korzystnie wpływa na nasz wzrok i skórę. Wspomaga także funkcje układu odpornościowego.

Co więcej, te niezwykłe kwiaty wspomagają układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce ze stanami zapalnymi, co jest szczególnie istotne dla osób borykających się z przewlekłymi dolegliwościami.

Kwiaty cukinii są szczególnie polecane dla osób z cukrzycą, ze względu na swój niski indeks glikemiczny. IG to wskaźnik, który określa, jak szybko dany produkt spożywczy podnosi poziom cukru we krwi. Produkty o niskim IG są trawione wolniej, dzięki czemu poziom cukru we krwi wzrasta stopniowo, a nie gwałtownie. Dodatkowo kwiaty cukinii są bogate w błonnik pokarmowy, który również regulować poziom cukru we krwi oraz zapobiegaj gwałtownym skokom poziomu cukru.