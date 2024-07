Uczta dla podniebienia. Już nie zrobisz bobu inaczej

To prawdziwa bomba witaminowa. Świeży i młody bób, nazywany żartobliwie "polskimi pistacjami", można łatwo znaleźć na targach czy w sklepach. Najlepiej smakuje oczywiście od razu po zakupie. Ugotowany bób możemy chrupać wieczorami do filmu - zamiast chipsów czy orzeszków.

Lato trwa krótko, dlatego teraz przy przygotowaniu posiłków warto korzystać z sezonowych warzyw i owoców. Fasola szparagowa, cukinia, szparagi czy bób cieszą się dużą popularnością wśród Polaków.

Nie inaczej jest z owocami. Aż ślinka cieknie na myśl o świeżych borówkach, czereśniach czy truskawkach. Lato to najlepszy czas, by eksperymentować z lżejszymi potrawami i wykorzystać to, co najlepsze.

Bób to nieodłączny element letniego stołu

Bób zawiera dużo błonnika, który wspomaga trawienie i zapobiega zaparciom. Znajdziemy w nim także witaminy z grupy B, witaminę C, żelazo, magnez czy potas. Dzięki dużej zawartości kwasu foliowego bób jest szczególnie polecany kobietom w ciąży. Surowy bób sprawdzi się też u osób z cukrzycą - to za sprawą niskiego indeksu glikemicznego. Warto włączyć go do swojej diety.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Najprostszy sposób na bób to oczywiście ugotowanie go w wodzie z dodatkiem soli i cukru. Tak przygotowany sprawdzi się jako przekąska - zdrowa alternatywa dla chipsów czy słonych paluszków. Najpierw bób należy dokładnie wypłukać, umieścić w wodzie i gotować nie dłużej niż 15 minut. Wtedy jest chrupki. Niektórzy jedzą bób też na surowo.

Z czym jeść bób? Łatwe przepisy

Możesz wykorzystać go do sałatki. Obrany bób obierz ze skórki i wrzuć do miski. Dodaj posiekanego pomidora, świeżą rzodkiewkę, awokado i startego ogórka. Całość posyp szczypiorkiem. Dopraw solą i pieprzem do smaku. Możesz też dodać ulubiony ser.

Kolejna opcja to smażony bób, który smakuje wyśmienicie. Zrobisz go szybko - bez spędzania w kuchni długich godzin. Umyty bób wrzuć do garnka z gotującą się wodą. Gotuj przez 5-6 minut. Odcedź i wrzuć na rozgrzaną patelnię (możesz wykorzystać masło klarowane albo dobrej jakości oliwę).

Dopraw ulubionymi przyprawami i ziołami. My szczególnie polecamy czosnek. Wystarczy kilka minut, by skórka delikatnie się zarumieniła. Tak przygotowany bób to prawdziwa uczta dla podniebienia, szczególnie w upalne dni.

Z ugotowanego boku można też zrobić puree. To doskonały dodatek do mięsa lub ryb. Wystarczy zmiksować ugotowany bób z niewielką ilością oliwy z oliwek i czosnku.

