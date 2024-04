Są małżeństwem od 6 lat. Nie śpią ze sobą od dekady

Edwina Bartholomew to australijska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która zszokowała swoich fanów informacją na temat życia prywatnego. 40-latka i jej mąż Neil Varcoe, sami nazywają swoją decyzję jako "rozwód przez sen".

Okazuje się, że małżonkowie od zeszłego roku postanowili spać w osobnych domach. Co więcej, dziennikarka zaznaczyła, że jeszcze zanim zdecydowali się na ten krok, przez blisko 10 lat nie dzielili wspólnie sypialni.

"Spaliśmy w oddzielnych pokojach na długo przed ślubem i tuż przed narodzinami naszych dzieci" - wyznała w jednym z programów Edwina Bartholomew. Chociaż początkowo dziennikarka była sceptyczna, z czasem zrozumiała, że to będzie najlepsze rozwiązanie, zarówno dla niej, jak i jej męża.

Sam mąż 40-latki napisał na swoim Instagramie, że chociaż będzie mu brakowało rodziny w ciągu tygodnia, to jest podekscytowany szansą zbudowania własnego biznesu od zera.

Spanie "po skandynawsku" to same plusy? Eksperci rozwiewają wątpliwości

