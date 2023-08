Są parą, ale mają osobne sypialnie. "To nie dla wszystkich"

Wiele śpiących oddzielnie par zdecydowało się na ten krok po prostu, aby… się wyspać. – Ja się w nocy strasznie wiercę, rozkopuję. Mój mąż ma za to bardzo delikatny sen. Ciągle się przeze mnie budził. Bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że śpiąc razem, nie wyśpimy się. Stanęło na osobnych łóżkach, jednak w żaden sposób nie wpłynęło to negatywnie na to, co jest między nami – zaznacza Hanna, mężatka od ok. ośmiu lat.