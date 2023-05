Są przecieki. Seniorzy dostaną 300 złotych więcej?

Wszystko wskazuje na to, że rządzący chcą pozyskać głosy emerytów. Jak wynika z informacji "Gazety Wyborczej", mają już pomysł, jak podnieść świadczenie emerytalne.

Wysokość waloryzacji emerytur zależy od inflacji, którą wylicza się na podstawie cen najczęściej kupowanych towarów. Drugim czynnikiem, który ma wpływ na wysokość wypłat, jest wzrost płac. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", ten drugi wskaźnik, PiS zamierza podnieść - z 20 do 50 proc.

Jak wyliczają eksperci, minimalna emerytura, która obecnie wynosi 1588,44 zł, wzrosłaby od 1 marca 2024 r. do 1838,44 zł brutto .

Polka z najwyższą emeryturą pobiera miesięcznie aż 26 856 zł . To seniorka, która skończyła pracować w wieku 81 lat, z jej staż pracy wyniósł 61 lat. Jeszcze więcej otrzymuje miesięcznie były informatyk z Poznania, który pracował przez 58 lat. Jego świadczenie wynosi obecnie 27 635,90 zł brutto.

