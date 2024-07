Co dalej z Holecką? Sakiewicz zabrał głos

W trudnych chwilach dziennikarka może liczyć na wsparcie ze strony obecnych i byłych współpracowników. Kilka godzin po pogrzebie, który odbył się 15 lipca, Jacek Sobala zwrócił się do Holeckiej na wizji.

Julian Dunin-Holecki zmarł 9 lipca, jednak do tej pory nie ujawniono publicznie powodu jego śmierci. Prokuratora Okręgowa w Warszawie rozpoczęła dochodzenie w tej sprawie. Piotr Antoni Skiba, rzecznik prokuratury, w rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że śledztwo prowadzone było w zakresie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Dziennikarze serwisu dowiedzieli się też, że 31-latek zmarł z przyczyn naturalnych. Według danych ujawnionych przez służby Julian Dunin-Holecki chorował i był w trakcie leczenia. To wykluczyło udział trzecich i zakończyło działania "w zakresie ewentualnego nieumyślnego spowodowania śmierci".

