Salma Hayek wspomina rozbierane sceny z Antonio Banderasem

Salma Hayek w podcaście Armchair Expert wspominała ostatnio swoją rolę w filmie Desperado i erotyczne sceny w jakich wówczas miała okazję zagrać. Aktorka nie ukrywa, że było to dla niej traumatyczne przeżycie, była bardzo zdenerwowana i na planie filmu wielokrotnie płakała. Salma powiedziała, że ​​reżyser Robert Rodriguez i jej filmowy partner Antonio Banderas okazywali jej szacunek i wsparcie, jednak nie była to dla niej łatwa rola.

Aktorka w podcascie Daxa Sheparda - Armchair Expert, przyznała, że miała przykre doświadczenia na planie fimu Desperado. Zanim dostała rolę, Salmie nie powiedziano, że dojdzie do scen seksu między nią, a jej partnerem, Antonio Banderasem.

-Tak więc, kiedy mieliśmy zacząć zdjęcia, zaczęłam szlochać. Nie wiedziałam, czy dam radę. Obawiałam się - wspomina w podcaście Hayek.

Wspomnienia aktorki

- Jedną z "rzeczy", których się bałam, był Antonio. On był absolutnym dżentelmenem i tak miłym. (..) Przestraszyłam się, że dla niego to nie będzie nic wielkiego. Zaczęłam płakać, a on powiedział: "O mój Boże. Sprawiasz, że czuję się okropnie". I byłam tak zawstydzona, że płakałam jeszcze bardziej - wspomina Salma.

Gwiazda podkreśliła, że ​ Banderas, a także reżyser Robert Rodriguez, dołożyli wszelkich starań, aby czuła się komfortowo. Dodała, że ​​Rodriguez nigdy nie wywierał na niej żadnej presji. Jednak powiedziała też, że ​​to doświadczenie było mimo wszystko traumatyczne.

"Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić"

- Nie puszczałam ręcznika - powiedziała aktorka . - Próbowali mnie rozśmieszyć. Zdejmowałam go na dwie sekundy i znowu zaczynałam płakać. Ale przeszliśmy przez to. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić w tamtym czasie - powiedziała Salma.

- Kiedy nie jesteś sobą, możesz to zrobić. Ale ja wciąż myślałam o moim ojcu i bracie - dodała. - I czy oni to zobaczą? Faceci tego nie mają. Twój ojciec powie z dumą : Tak! To mój syn! , a z kobietami jest zupełnie inaczej - dodała aktorka.

Hayek i Banderas pozostali przyjaciółmi, a para zagrała razem jeszcze pięć razy od czasu Desperado.

Getty Images Salma Hayek i Antonio Banderas Źródło: Getty Images

