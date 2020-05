Sandałki na wiosnę. W CCC model jak od Bottega Veneta już za 299,99 złotych

Chociaż pogoda płata nam ostatnio figle, to już na ulicach nieśmiało pokazują się wiosenne sandałki. W tym roku królować będą kwadratowe modele z paskiem przy kostce. "CCC" ma w swojej ofercie buty łudząco podobne do tych od "Bottega Veneta". Ich cena to 299,99 złotych.

CCC - sandałki na lato (Getty Images)