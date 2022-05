Sandra Kubicka i Baron na wypoczywają na Majorce. Fani: "Najpiękniejsza para"

Sandra Kubicka i Baron na wspólnych wakacjach

Majorka to hiszpańska wyspa, która od lat przyciąga rzesze turystów. Zachwyca niesamowitymi krajobrazami, pięknymi plażami i pyszną kuchnią. To doskonała lokalizacja na romantyczny urlop we dwoje. Nic dziwnego, że na miejsce wypoczynku wybiera ją wiele znanych osób.