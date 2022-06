Sandra Kubicka i Baron przechodzą kryzys? Te słowa modelki mówią wszystko

Sandra Kubicka dementuje plotki o kryzysie w związku

"Jak postujemy codziennie, to jest źle. Jak nie postujemy i robimy przerwę, to jest jeszcze gorzej, więc ludziom nie dogodzisz. Ja chwilę odeszłam od social mediów nie przez to, że mieliśmy kryzys w związku, tylko przez to, że zrobiło mi się bardzo przykro, jak media naskakiwały na mnie i wypytywały o temat, na który nie chcę już rozmawiać i głośno to powiedziałam" – wytłumaczyła jasno Sandra Kubicka reporterce Jastrząb Post.