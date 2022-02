Sandra Kubicka nie wytrzymała. Ze złością zareagowała na opinię o swojej wakacyjnej fryzurze

"Czy ja gdziekolwiek powiedziałam, że to jest fryzura dla mojego chłopaka? To były warkoczyki, nie dredy. Alek ma dredy, ja miałam warkoczyki. To jest pierwszy debilizm. Drugi – mówiłam i to tyle razy, że lecę na wakacje. Na dwa tygodnie założyłam sobie warkoczyki, żeby po prostu nie musieć, kur**, robić nic ze swoimi włosami, bo po prostu nienawidzę układać włosów" – powiedziała Kubicka na Instagramie.