Sandra Kubicka "przytyła i spuchła". Winny imprezowy styl życia?

Sandra Kubicka z powodzeniem mogłaby zostać jednym z aniołków "Victoria’s secret". Modelka ma idealne proporcje, piękne oczy, promienny uśmiech. Jednak ostatnio gwiazda niemal nie przypomina siebie. Jej followersi piszą o opuchniętej twarzy, grubych udach, zaokrąglonej figurze... Sandra Kubicka jest przyzwyczajona do hejtu, i zwyke go ignoruje ale tym razem postanowiła skomentować sprawę.

Imprezowy styl życia?

- Hejterzy musieli oczywiście mi powiedzieć, że się roztyłam, bo jem, imprezuję itd. A ja nie piję alkoholu, zrobiłam bardzo długą przerwę, tylko po prostu to są hormony i nad tym nie da się panować - wyznała. Powód wahań wagi Sandry Kubickiej jest spowodowany zaburzeniem, z którym modelka zmaga się od lat. Jest to zespół policystycznych jajników. Gwiazda niedawno musiała zmienić leki, co spowodowało gwałtowne przybieranie na wadze: - Jestem w trakcie zmieniania leków, ponieważ moje stare leki przestały działać i zobaczyliśmy, że mam za dużo pęcherzyków. Gdy się zmienia leki, to się bardzo szybko tyje, bardzo dużo i później waga się normuje i schodzi.