Sandra Walter niegdyś była uwielbianą gwiazdą TVN. Kilka lat temu córka Walterów zniknęła z mediów

Sandra Nowak (Walter) pochodzi ze znanej medialnej rodziny

Rodzina Walterów z telewizją ma wiele wspólnego. Matka Sandry Nowak była kiedyś jedną z najpopularniejszych polskich spikerek, a ojciec, Mariusz Walter, współtworzył imperium ITI, do którego m.in. do 2015 roku należała telewizja TVN.

Sandra Nowak (Walter) – życie prywatne

– Postawiłyśmy sobie pytania, na które same chciałyśmy znać odpowiedzi, poszukałyśmy fachowców. Księgarnie zapełnione są poradnikami dla rodziców spodziewających się jednego dziecka, a to ma się nijak do "podwójnego szczęścia". Nie wszystkie mamy bliźniąt mają tyle szczęścia co ja, bo mogłam w każdej chwili zadzwonić do Marty, e-mailować i wspólnie zastanowić się, czy dobrze robię – mówiła kilka lat temu w wywiadzie Walter.