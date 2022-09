Sara James w finale "AGT". Twitter już typuje w niej zwyciężczynię show

Sara James od pierwszych zaśpiewanych nut zaskarbiła sobie sympatię jurorów amerykańskiej wersji "Mam Talent". Jury nie kryło, że jest pod ogromnym wrażeniem wokalnych możliwości młodej Polki. Sara dostała się do finału 17. edycji. Jej interpretacja utworu Kate Bush "Running Up That Hill" przyprawiła wszystkich o dreszcze emocji. Czy tym samym wyśpiewała sobie pierwsze miejsce? O tym przekonamy się już niedługo.