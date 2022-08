Sara James wpuściła kamery do domu. Polaków ucieszy to nagranie

Sara James zakwalifikowała się do półfinału amerykańskiej edycji "Mam talent", dzięki złotemu przyciskowi. Przed występem, w którym brawurowo zaśpiewała piosenkę Eltona Johna "Rocket Man" zaprosiła do swojego domu amerykańską telewizję. Oto co robiła z mamą w kuchni.