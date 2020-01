WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Sarah Nicole Landry walczyła o idealne ciało. Teraz z dumą pokazuje rozstępy Kanadyjska blogerka Sarah Nicole Landry na swoim koncie na Instagramie pokazuje mnóstwo zdjęć, na których nie ukrywa żadnych niedoskonałości. Chce przekonać kobiety, że powinny kochać siebie takimi, jakie są. Jej ostatni wpis jest wyjątkowo poruszający. Sarah Niicole Landry (Instagram.com) Sarah Nicole Landry w 2013 roku, po urodzeniu trzeciego dziecka ważyła ponad 100 kg. Dzięki restrykcyjnej diecie i ćwiczeniom udało jej schudnąć 50 kg. Jednak nie uszczęśliwiło jej to - czuła się niewolnikiem własnego ciała i miała obsesję na punkcie swojego wyglądu. Dziś nie wie, ile waży i chce pokazać kobietom, że rozstępy, zmiany skórne czy obwisła skóra nie powinny definiować nas jako ludzi. Sarah Nicole Landry - Instagram W jednym ze swoich ostatnich wpisów napisała ważne słowa, które poruszyły jej fanów. Podkreśliła, że społeczeństwo w końcu powinno zauważyć, że każdy, bez wyjątku jest piękny. "Mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, kiedy takie ciało jak moje nie będzie już wyraz buntu, odwagi czy częścią działań ruchu społecznego" - podkreśliła pod fotografią, na której pokazuje swój brzuch z widocznymi rozstępami. Niektóre z jej fanek były wyjątkowo pesymistyczne. "To nigdy nie nastąpi. Kobiety będą zawsze oceniane - to, jak wyglądają i co o tym myślą mężczyźni" - napisała jedna z nich. Inna jednak podkreśliła, że taka zmiana jest możliwa. "Jesteśmy to winne sobie samym i ludzkości - żeby zmienić siebie, perspektywę, oczekiwania" - podkreśliła. "Uwielbiam ciebie i twoje przesłanie" - dodała inna. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis