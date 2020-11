Zaskakujące losy Jamesa Hewitta. Co działo się przez lata u dawnego ukochanego Diany?

"Kiedy nasz związek się skończył, wsiadłem do samochodu, do którego wcześniej zapakowałem kilka rzeczy. Chciałem dostać się na prom do Francji, aby się zastrzelić. Ale moja matka nalegała, że chce ze mną jechać. I jeśli by tego nie zrobiła, prawdopodobnie bym się zabił. Więc zawdzięczam jej życie" - dodał Hewitt w rozmowie z Pasternak.