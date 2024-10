Jest córką Rosjanina. Nie ukrywa swoich poglądów

Sasha Strunin dała się poznać szerszej publiczności jako wokalistka zespołu The Jet Set. Na fali popularności jej band zyskał spore grono fanów. Udało się im nawet w 2007 roku reprezentować Polskę na Eurowizji w Helsinkach.

Po rozpadzie zespołu The Jet Set Sasha rozpoczęła solową karierę. Jej pierwszy album promował singiel "To nic kiedy płyną łzy". Chociaż utwór spotkał się z ciepłym odbiorem fanów, wokalistka zdecydowała się na dłuższą przerwę od występów i tworzenia muzyki. Skupiła się na swojej edukacji. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Fotografii Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dopiero po kilku latach powróciła z nowym materiałem.

Na jednej z imprez branżowych, w rozmowie z reporterką Jastrząb Post, Strunin opowiedziała o trudnej sytuacji swojej mamy, która jest Ukrainką, na co dzień mieszkającą w Rosji.

Sasha Strunin w rozmowie z dziennikarką została zapytana o to, czy jej ojciec ze względu na pochodzenie zmaga się na co dzień z jakimikolwiek nieprzyjemnościami . Podkreśliła, że jej babcia od strony taty jest Polką i nigdy nie spotkali się z hejtem.

