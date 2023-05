Sąsiedzi okrążyli dom. W taki sposób potraktowali ekipę Dowbor

Sąsiedzi nie zawiedli. Pokazano, z czym przyszli na plan

- Zapraszamy na mały poczęstunek - powiedziała sołtyska Halina Adamska, która dotarła przed dom w towarzystwie kilku mieszkańców wsi. Mieli ze sobą ciepłą i pożywną zupę dla ekipy budowlanej oraz deskę regionalnych serów. Te szczególnie przypadły do gustu architektowi z programu. - Serki to jest coś, co ja bardzo lubię - docenił poczęstunek.