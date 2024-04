Scena jak z filmu. Pilot wyznał miłość stewardessie

Scena jak z filmu rozegrała się na pokładzie samolotu lecącego z Warszawy do Krakowa. Pilot Konrad Hanc zdecydował się na wyjątkowe oświadczyny, które poruszyły serca nie tylko jego partnerki, ale także wszystkich pasażerów znajdujących się na pokładzie.

Zwykły lot z Warszawy do Krakowa przemienił się w magiczne wydarzenie. Pilot Hanc zaskoczył zarówno swoją partnerkę, jak i pasażerów, wybierając oryginalny moment do wyrażenia swoich uczuć.

Pod pretekstem powitania pasażerów wyszedł z kokpitu. Nie ukrywał zdenerwowania. - Zaraz się nogi pode mną ugną - wyznał operatorowi kamery. Nie powstrzymało go to przed realizacją zamierzonego planu.

Jego drżący głos i łzy w oczach wskazywały na to, że zaraz wydarzy się coś niezwykłego. Pasażerowie w napięciu czekali na rozwój wydarzeń.

- Półtora roku temu, w tej pracy poznałem najcudowniejszą osobę, która totalnie odmieniła moje życie - powiedział i zwrócił się do stewardessy, która pomagała zapinać pasy podróżnym.

Wzruszona dziewczyna przebiegła przez środek pokładu, by przytulić Konrada i wykrzyknęła: "Oczywiście, że tak!". W samolocie rozległy się gromkie brawa.

Wybór trasy nie był przypadkowy. Miłość Konrada i Pauli rozkwitła w nietypowym miejscu - na pokładzie samolotu. To właśnie na rejsie z Warszawy do Krakowa Konrad i Paulina spotkali się po raz pierwszy, półtora roku temu.

