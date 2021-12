Ma 55 lat i sylwetkę godną pozazdroszczenia. "Jestem w formie życia"

Gdy miała 19 lat, dowiedziała się o swojej chorobie

Jako początkująca aktorka Halle Berry często czuła się ospale. Przewlekłe zmęczenie odbierało wręcz chęci do życia. Po konsultacji z lekarzami wschodząca gwiazda dowiedziała się, że choruje na cukrzycę, przez co będzie musiała zupełnie odmienić swój sposób odżywiania. 30 lat temu Halle przeszła na dietę ketogeniczną, którą stosuje do dziś. W regulacji konkretnych przypadłości Berry bardzo pomogło zastosowanie postu przerywanego - po godzinie 18 do godzin porannych Halle powstrzymuje się od jedzenia.