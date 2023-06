Schudła ponad 45 kg. Fani niepokoją się, patrząc na nowe zdjęcia

"(...) Wiadomo, jeżeli ktoś zrzuci masę kilogramów, bo ja pierwszym razem zrzuciłam 30 kilogramów, teraz zrzuciłam jeszcze dodatkowo 15, więc jeżeli bym nie pracowała nad swoim ciałem, nie wdrożyłabym odpowiedniej pielęgnacji, to wiadomo, że to ciało nie byłoby jędrne, brzuch by zaczął nam obwisać, uda zaczęłyby nam obwisać i tyłek również zacząłby nam obwisać" - cytuje wypowiedź celebrytki wizaz.pl.