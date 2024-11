Schudła ponad 50 kg. Mówi o relacjach z mężczyznami

Wszystko to sprawiło, że celebrytka schudła ponad 50 kg. Ostatnio była gościnią w podcaście "Piekielnie Szczere", gdzie opowiedziała o relacjach damsko-męskich. Czy jej przemiana wpłynęła na jej życie uczuciowe? Jej słowa mogą zaskakiwać.

- Jak już trafiłam do telewizji, to moja waga, mój wygląd praktycznie nikomu nie przeszkadzał, bo jesteś panią z telewizji, jesteś osobą rozpoznawalną, medialną, wychodzisz na fajne eventy, spotykasz się z ludźmi - przyznaje Kinga Zawodnik.

Prezenterka zdradziła jednak, że odkąd stała się znana, ma ogromny problem z tym, by komuś zaufać.

