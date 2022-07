Sebastian Fabijański nie miał dobrego kontaktu z ojcem. "Rywalizował ze mną o atencję matki"

- On był po prostu bardzo zakompleksionym facetem, który agresją "zaleczał" swoje psychologiczne rany (...). Cały czas tkwił w swojej agresywnej aurze. I to determinowało wiele moich stanów emocjonalnych. Bo jeśli nie czujesz podziwu i miłości w oczach swojego ojca, to szukasz ich gdzieś indziej. I ja się do tego przyznaję sam przed sobą i przed ludźmi - dodał, zwracając uwagę na to, jak dzieciństwo odbiło się na jego dorosłym życiu.