Sebastian Karpiel-Bułecka w prywatnym wyznaniu. "Wydawało mi się, że zaraz umrę"

Znany muzyk postanowił promować swoim wizerunkiem kampanię edukacyjno-informacyjną "Zobacz człowieka". Jej celem jest przeciwdziałanie stygmatyzowaniu osób zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Chodzi o to, by społeczeństwo podchodziło do chorych z większą wyrozumiałością. W spocie Sebastian Karpiel-Bułecka konfrontuje się z opinią mężczyzny, który mówi, że nie dowierzał w wyznanie muzyka dotyczące jego zdrowia psychicznego.